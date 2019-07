Verkehrszählung heizt die Spekulationen weiter an

Die meisten Autofahrer haben die Kästen an den Ortseinfahrten bereits bemerkt: In vielen Gemeinden der Region, wie etwa Trausdorf, wird zurzeit die Zahl der durchfahrenden Autos erfasst. Laut Baudirektion Burgenland wird mehrere Wochen lang an allen Zufahrtsstraßen zu den Festspiel-Orten der Verkehr gezählt. Dies soll Teil der Erhebungen sein, auf deren Grundlage eine gemeinsame Lösung für die ganze Region gefunden werden soll. Eine Umfahrung sei kein Thema. „Dazu gibt es überhaupt nichts Konkretes“, so Baudirektor Wolfgang Heckenast.