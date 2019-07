Austria: So soll Kooperation mit ManCity aussehen!

Die Wiener Austria strebt eine engere Kooperation mit Manchester City an. Wie der Fußball-Bundesligist am Freitag via Aussendung erklärte, sei angedacht, Spieler vom englischen Meister auszuleihen. „Unser Austausch mit dem Department für Leihspieler von City läuft und wird weiter intensiviert“, sagte Sportdirektor Ralf Muhr.