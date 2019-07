Fix! U21-Star Ullmann wechselt vom LASK zu Rapid

Rapid hat damit den gesuchten Ersatz für den zu Celtic abgewanderten Außenbahnspieler Boli Bolingoli gefunden. Der 23-jährige Ullmann bestritt in der abgelaufenen Saison für den LASK alle 41 Pflichtspiele und war danach auch bei der U21-EM in Italien in zwei Spielen zum Einsatz gekommen. Der Linksfuß wird im von Trainer Dietmar Kühbauer in der Sommerpause implementierten 3-5-2-System den Flügelläufer geben - er unterschrieb einen Dreijahresvertrag.