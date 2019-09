So vermeiden Sie die 5 schlimmsten Haarsünden

Jeder möchte seine Haare möglichst schnell trocken haben. Da wird gerne mal die heißeste Stufe am Föhn betätigt, was dem Haar eigentlich schadet. Generell gilt: Je heißer das Wasser, desto mehr öffnet sich die Schuppenschicht der Haare und desto mehr Fett wird dem Haar entzogen. Also lieber mal eine Stufe runter stellen: Kühle Luft schließt die Schuppenschicht und lässt das Haar wieder mehr glänzen.