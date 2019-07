Wirbel nach Hunde-Biss

Der jüngste Vorfall ereignete sich am 10. Juli, also nur zwei Wochen nachdem ein Pitbull in Tulln einen Buben, einen Sanitäter sowie die Freundin (22) des Besitzers gebissen hatte. In beiden Fällen waren die aggressiven Hunde ausgebüxt und streunten frei umher. „Bei der Attacke in Muckendorf schnappte das Tier erst nach einer 21-jährigen Fußgängerin, die mit leichten Verletzungen behandelt werden musste“, heißt es.