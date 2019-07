Bio-Markt übersiedelt im Herbst auf Kornsteinplatz

Mehr als eineinhalb Jahre wurde intensiv diskutiert. Nun wurde die Frage, ob sich der traditionelle Grünmarkt am Samstag und der Bio-Markt am Freitag am Halleiner Kornsteinplatz vereinen lassen, endgültig beantwortet: „Der Bio-Markt wird in die Altstadt verlegt, acht der insgesamt neun Interessensvertreter von Tourismusverband, Anrainern, Kaufmannschaft und Politik haben dafür gestimmt“, berichtet Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ), der von der Übersiedelung überzeugt ist: „Wir beleben damit die Stadt, das ist sehr positiv.“