Mopedlenker missachtete Anhaltung durch Polizei

In der Nacht auf Samstag kam ein Mopedlenker (17) mit seinem 17-jährigen Mitfahrer einer Polizeistreife in Bad Hofgastein entgegen. Da beide keinen Helm trugen wollte die Streife die jungen Männer mittels Blaulicht und Lichthupe anhalten. Die 17-Jährigen missachteten doch die Signale und setzten ihre Fahrt fort. In einer Rechtskurve kamen sie schließlich zu Sturz. Verletzt wurde niemand.