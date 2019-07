Eigene Kinder gequält: Steirischer Arzt verurteilt

Schraubenzieher in Bauch gerammt

Lopatka leugnete vor Gericht auch die zahlreichen Selbstverletzungen nicht: Er hatte sich mit dem Skalpell geschnitten, Nadeln in alle möglichen und unmöglichen Stellen seines Körpers gestochen. Einmal rammte er sich einen Schraubenzieher in den Bauch - und machte anschließend ein Foto davon. Die Taten seien für ihn „wie ein Ventil“ gewesen. Seine Kinder hätten zwar die Verletzungen gesehen, seien aber bei der Entstehung nie dabei gewesen, beteuerte der Arzt.