Teure Weine im Visier: Diebe stahlen 50 Flaschen

Einbruch im Nobelhotel

So wurden etwa in der Nacht zum 22. Juni im Vorarlberger Nobel-Tourismusort Lech aus dem Keller eines Hotels nicht weniger als 150 Flaschen eines hochpreisigen Weines der renommierten Weingüter Ornellaia und Romanée Conti - so manche Flasche wechselt, nur zur Orientierung, zu Preisen von etwa 12.500 Euro den Besitzer - gestohlen. Die Kriminelle brachen die Zugangstüren zum Weinlager auf, verpackten die wertvolle Beute in Holzkisten und transportierten sie danach ab.