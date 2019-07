Achtung: So zwingt man Profis in die Knie!

Durchschnaufen, locker auf die neue Saison vorbereiten? Nein! Für den Stürmer ging’s im August im Turniermodus (Asienspiele/Indonesien) pickelhart weiter. Nach sechs Partien - darunter das Finale gegen Japan über 120 Minuten am 1. September - trat Hwang seine Leihe in Hamburg an, spielte am 15. September (!) beim Debüt gleich durch.