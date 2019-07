Erfolgreicher Unternehmer wurde zum Autostopper

Wenn’s zu lange dauert, muss das E-Bike her

Wenn es dann doch einmal pressiert, greift der Unternehmer auf das E-Bike zurück: „Bei unseren vielen Hügeln wäre ich mit einem normalen Rad einfach zu verschwitzt. Das geht bei der Arbeit nicht.“ Die Arbeit - das ist im Fall von Florian Hubmann ein ansehnliches Kaufhaus im Herzen von Stainz. Der Betrieb befindet sich bereits in vierter Generation in Familienhand.