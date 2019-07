„Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen“

Hier der Kommentar im Wortlaut:



Jeder Mensch hat seine Stärken und Schwächen. Diese sollte er schon als Kind kennenlernen, ausprobieren können. Deshalb ist es wichtig das Angebot für das Kind umfangreich zu halten - sowohl im Sport, als auch bein anderen Freizeibeschäftigungen und im Unterricht. Bin ich im Volleyball schlecht, bin ich vielleicht beim Laufen gut oder in Mathe, Musik oder sonst was. Solange ein Kind genug Beschäftigungen hat, die Spaß machen und wo es auch Bestätigung findet, kann es auch mit ein paar Niederlagen in anderen Bereichen umgehen. Wird allerdings z.B. nichts angeboten, was Spaß macht, sondern nur das, worin das Kind eben nicht so begabt ist und nur verliert, dann wird es den Spaß generell an jeglicher Bewegung verlieren. Deshalb ist ein breit gefächertes Angebot wichtig. Und nicht nur Fussball oder Völkerball oder irgend was anderes, was vielleicht den Lehrer interessiert oder einfach zu beaufsichtigen ist. Im Privaten sollte Kind entscheiden und nicht die Eltern ......