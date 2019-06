Zeit für kultige HSV-Stadionuhr ist abgelaufen

Nach der verpassten Rückkehr in die deutsche Bundesliga hat die berühmte Stadion-Uhr des Hamburger SV endgültig ausgedient. Der riesige Zeitmesser soll demontiert werden, denn die Norddeutschen wollen nicht mehr an ihre Vergangenheit als Dino des Oberhauses erinnert werden, sondern in die Zukunft blicken, sagte HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann am Mittwoch der „Bild“ Zeitung.