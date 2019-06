Nestor El Maestro ist neuer Sturm-Trainer

Bruder Nikon als Co

Wie in Trnava und Sofia wird Nestor gemeinsam mit seinem Bruder und seiner „rechten Hand“ Nikon El Maestro (26) auf der Trainerbank sitzen. „Nicht weil er mein Bruder ist, sondern weil er riesige Qualität mitbringt. Der Vorteil ist: Weil er mein Bruder ist, ist er billig zu bekommen.“ Nikon galt einst als Fußball-Wunderkind. Die prognostizierte Weltkarriere gelang ihm aber weder in Spanien, noch in Deutschland oder Österreich.