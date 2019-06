Bau am Rehrlplatz soll im September starten

Insgesamt 38 Wohnungen, Geschäfte, Büros und Ordinationen: Kein Projekt ließ in den vergangenen Jahren die Wogen in Salzburg so hoch gehen wie jenes auf dem Rehrlplatz am Rande der Altstadt. Nun will Projekteigentümer Planquadrat im Herbst loslegen. Zuvor geht es noch einmal um den UNESCO-Schutz.