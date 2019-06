Ein Buben-Traum soll in Erfüllung gehen!

Ab 29. Juli (1. Runde des Hauptbewerbs, Finale 3. August) wird die altehrwürdige Casino-Arena am Fuße des Hahnenkamms wieder Kopf stehen. Vor allem wegen Dominic Thiem. „Ich möchte endlich meinen ersten Turniersieg auf heimischem Boden einfahren!“ Das Ziel des 25-jährigen Lichtenwörthers, der mit Rafael Nadal der beste Sandplatzspieler der vergangenen vier Jahre war, ist klar: Die Gams-Trophäe muss in seine Hände! Was Thomas Muster 1993 als einzigem Österreicher seit der Open Era (1972) gelungen ist. „Davon träume ich schon, seit ich ein kleiner Junge war.“ Als Bub drückte er noch den Tennis-Stars auf der Tribüne die Daumen und nun die Tausenden Fans ihrem „Domi“.