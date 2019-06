Mesut Özil heiratet - und Erdogan ist geladen!

Der ehemalige deutsche Fußballnationalspieler Mesut Özil heiratet am Freitag seine Verlobte Amine Gülse in Istanbul! Die Hochzeit mit der früheren „Miss Turkey“ findet im Four Seasons Hotel am Bosporus statt. Laut Medienberichten hat der Arsenal-Profi den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu der Feier eingeladen.