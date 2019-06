Life Ball: Vorbereitungen für den letzten Tanz

Spiegelkabinett

Im Innenhof erwartet die Gäste ein Spiegelzelt aus den 1920er-Jahren, das Bernhard Paul in Belgien gekauft hatte. Vor der „Life+ Solidarity Gala“ wird dort ein Champagner-Empfang stattfinden, aber auch später können dort Ballbesucher Varieteprogramme besuchen. Nachdem Paul das Spiegelzelt Anfang der 1980er-Jahre gekauft hatte, wurde es „liebevoll restauriert“, wie er erzählte. Seitdem ist das historische Zelt immer im Einsatz. Paul war einer der ersten, der darin Diner-Shows mit Varietes veranstaltet hat. „Es hat eine unglaubliche Atmosphäre“, sagte der Zirkusmacher. „Wenn man drinnen steht, ist es wie ein Spiegelkabinett.“ Über 12.000 Bauteile, fast 20 Tonnen Material müssen dafür zusammen gesetzt werden. „Der Arkadenhof ist sicher einer der Hot-Spots heuer am Life Ball“, sagte Keszler. Weltweit gibt es laut Roncalli nur drei historische Spiegelzelte. Die anderen beiden stehen im Europapark in Rust und in New York.