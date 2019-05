Steirischer Heimatort ist stolz auf den Kanzler

„Dass er nun Kanzler ist, freut uns sehr, auch wenn es uns unter anderen Umständen viel lieber gewesen wäre“, sagt der Selzthaler Bürgermeister Gernot Hejlik zur „Krone“. Löger verbrachte seine Kindheit und seine Jugend in Selzthal, nach der Matura am Stiftsgymnasium Admont verließ er den Ort. Doch den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Uniqua-Versicherung zieht es immer wieder in seine Heimat, wo auch seine Eltern weiterhin leben. Hejlik: „Er hat früher auch in der Kampfmannschaft Fußball gespielt und kam jetzt zur 90-Jahr-Feier des ESV. Wegen der innenpolitischen Turbulenzen aber etwas später als geplant“