Illegale Prostitution in der eigenen Wohnung!

„Die Vermieter haben meist keine Ahnung“

Und diese haben es in sich! Denn immer öfter mieten sich Prostituierte in Privat-Wohnungen ein – etwa über die boomende Plattform „Airbnb“. Brisant: „Die Vermieter wissen meist gar nicht, was sich in ihren Wohnungen abspielt“, sagt Greil. Kürzlich wurde etwa in der Nähe des Bahnhofes eine Garçonnière als Liebesnest enttarnt. Der Besitzer war schockiert, gab glaubhaft an, dass er vom illegalen Treiben keine Ahnung hatte.