Eine Wand voller schöner Erinnerungen

Der „Krone“ gewährte er einen seltenen Blick auf seine Erinnerungs-Wand in seinem Haus in Seekirchen. Viel haben die beiden Rennsport-Begeisterten gemeinsam erlebt. Der Besuch von Niki Lauda in ihrem trauten Heim im Flachgau bleibt selbst seiner Gattin Elisabeth auf Ewigkeit im Gedächtnis. „Wir veranstalteten am 26. Oktober 1984 eine WM-Feier beim Hofwirt in Seekirchen. Er war lustig, ein lockerer Typ, der mit einem schwarzen Mercedes vor fuhr. Zeitgleich lief eine schwarze Katze über die Straße. Das fand er nicht so gut“, schmunzelt der 75-Jährige bei der Erinnerung.