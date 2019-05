Suche nach Primar hält an

Derzeit helfen Ärzte aus den Kliniken aus Salzburg und Hallein aus, um den Betrieb der Gynäkologie in Tamsweg aufrecht zu erhalten. „Dieser wird aber nur bis Ende Juni funktionieren“, sagt Christian Stöckl (ÖVP). Dann beginnt die Urlaubszeit und es sind nicht mehr genug Ärzte vorhanden. Mittels Headhunting und Zusicherung bei Wünschen möglicher Kandidaten will man einen Primar finden. „Gespräche gab es schon. Ich bin optimistisch“, so Stöckl. Ein Pluspunkt könnten die frisch renovierten Räumlichkeiten im Krankenhaus sein. Definitiv ein Problem ist der harte Konkurrenzkampf. Auch andere, gößere Kliniken in Österreich sind auf der Suche nach Gynäkologen.