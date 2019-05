Ried muss sich mit Remis in Lustenau begnügen

Die SV Ried hat im Aufstiegsrennen der Zweiten Liga Zähler liegen gelassen! Die Innviertler mussten sich im schweren Auswärtsspiel bei der Lustenauer Austria am Freitagabend mit einem 0:0 begnügen. Das Remis eröffnete der WSG Wattens die Chance, an Punkten mit Ried gleichzuziehen. Dafür müssten die Tiroler am Sonntag zu Hause gegen Amstetten siegen. Drei Runden sind danach noch zu spielen.