Fix! Zoran Barisic wird Rapid-Sportchef

Zoran Barisic kehr als Sportgeschäftsführer zu Rapid zurück. Wie der Bundesligist am Donnerstag bekannt gab, tritt der 48-Jährige sein neues Amt offiziell am kommenden Montag an und übernimmt damit die Nachfolge des Schweizers Fredy Bickel. Der Vertrag von Barisic läuft bis Sommer 2022.