Verona Pooths Sohn: „Leben mit Mama ist peinlich“

Heiß geht es bei Verona Pooth und ihrem Sohn Diego nicht nur am Herd zu. Das beweist die TV-Ikone an diesem Sonntag in der Koch-Show „Grill den Henssler“ auf VOX. Da schwingt die 51-Jährige nämlich nicht nur mit ihrem 15-jährigen Spross den Kochlöffel, sondern liefert sich auch noch einen Mama-Sohn-Schlagabtausch.