Betrüger mit Telefon-Schmäh

„Ihre Tochter hatte leider einen Unfall und braucht dringend Geld, um einer Anzeige zu entgehen!“ Dass das überhaupt noch jemand glaubt, ist verwunderlich. Doch immer wieder fallen gutgläubige Opfer auf die Betrüger herein. Nicht so im Fall der betagten Tullnerin, sie legte einfach auf. Ihr Sohn alarmierte schließlich die Polizei: „Dort hieß es, dass in letzter Zeit viele solche Fälle gemeldet wurden.“ In der Tat dürften die Kriminellen im ganzen Land aktiv sein, vor allem in den Städten. Im Visier der Täter: Personen mit altmodischen Namen, die im Telefonbuch stehen.