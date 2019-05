„Lieber Iker“ - Valdes-Brief rührt die Fußballwelt

„Mit dem Zauberstab berührt“

„Das Undenkbare in die Realität zu verwandeln. Jede gegnerische Aktion in deiner Reichweite mit einer unglaublichen Parade zu verhindern. Das können nur bestimmte Leute, an bestimmten Orten, Menschen, die mit dem „Zauberstab“ berührt wurden. Mein Freund, es ist unvermeidlich, dass ich diese Zeilen sehr emotional schreibe. Ich erinnere mich daran, was ich erlebte, denke an die großen Spiele gemeinsam mit dir und kann das heute noch alles viel mehr wertschätzen als früher. Ich bewundere viel mehr, was du bei jeder einzelnen Trainingseinheit geleistet hast. Ein ganzes Land steht in deiner Schuld“.