Spektakuläre Wellenjagd: Neue Serie auf krone.tv

Am Mittwoch startet die neue krone.tv-Serie „Eight or eighty“. Sie begleitet Big-Wave-Rider Alex Wippel auf seiner Jagd nach der größten Welle der Welt in Nazare in Portugal. Dieser Teaser (siehe Video oben) gibt schon einen Vorgeschmack auf das, was die Zuseher erwartet: atemberaubende Bilder aus dem außergewöhnlichen Leben des Alex Wippel. Die Doku begleitet Wippel und ist mit gestochen scharfen Bildern dabei, wenn Wippel die größte Welle der Welt jagt. Startschuss ist morgen, Mittwoch, der 8. Mai.