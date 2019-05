Wels baut im Schicksalsspiel auf Hallen-Phänomen

Zehn Heimsiege in Folge

„Die Fans, die wir haben, sind irre“, sagt Coach Sebastian Waser. „Das Publikum steht immer hinter uns. Das reißt uns voll mit“, so Forward Erwin Zulic. Und die Statistik gibt ihnen recht: Von 18 Heimspielen konnte man 13 gewinnen, zuletzt gab’s sogar zehn Siege in Folge! „Jetzt erwarte ich, dass die Lautstärke noch einmal nach oben geschraubt wird“, so Kapitän Davor Lamesic.