Klopp: So geht es Salah nach bösem Zusammenstoß

Liverpool trifft in der letzten Runde daheim auf den Siebenten Wolverhampton, ManCity empfängt am Montag den Neunten Leicester und ist zum Abschluss beim Tabellen-17. Brighton zu Gast, der seit Samstag nicht mehr in Abstiegsgefahr ist. Vor dem Premier-League-Finish rückt beim einstigen Rekordchampion allerdings die Champions League in den Mittelpunkt. Am Dienstag muss im Semifinal-Rückspiel an der Anfield Road gegen den FC Barcelona ein 0:3 aufgeholt werden.