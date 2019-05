Darts-Fans sorgen für Ausnahmezustand in Graz

Ausnahmezustand in Graz: Zahlreiche Fans stürmten am zweiten Tag der Austria Darts Open in die Premstättner Halle! Krone.at-Reporter Mario Drexler hat sich in die Zuschauermassen, die für eine unglaubliche Partystimmung sorgten, gestürmt. In der Nachmittag-Session gab es auch bereits einige Überraschungen: Unter anderem scheiterte Titelverteidiger Jonny Clayton schon in Runde zwei. Am Abend greifen die Topstars ins Geschehen ein. Alle Infos sowie die besten Party-Bilder sehen Sie oben im Video!