Surf Worldcup 2019: Backstage mit Max Matissek

Er ist eine absolute Fixgröße beim Surf Worldcup am Neusiedler See. Auch heuer ist Österreichs Freestyle-Windsurf-Ass Max Matissek in Neusiedl mit von der Partie. krone.tv nahm er mit auf eine Backstage-Tour durchs Fahrerlager. Wie es dort aussieht, sehen Sie hier im Video (siehe oben).