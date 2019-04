Surf Worldcup: „Vier Stunden Schlaf sind genug!“

Der Surf Worldcup in Neusiedl am See hat voll Fahrt aufgenommen. An Tag zwei setzte sich krone.tv-Moderator Michael Fally mit Veranstalter Mike Piechura ins dortige Riesenrad, um ein Interview in luftiger Höhe zu führen. Piechura spricht dabei über die Highlights auf dem und abseits des Wassers und natürlich die Partys. Schlussfolgerung: „Vier Stunden Schlaf sind genug.“