Geldwäsche? Barcelonas Ex-Präsident freigesprochen

Der ehemalige Präsident des spanischen Meisters FC Barcelona, ​​Sandro Rosell, ist in einem Geldwäsche-Verfahren aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Das teilte der spanische Staatsgerichtshof in Madrid am Mittwoch mit. Rosell, der Barcelona von 2010 bis 2014 geführt hatte, war wegen der Vorwürfe 21 Monate in Untersuchungshaft gesessen.