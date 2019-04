Rennradler touchierte am Donauradweg mit E-Biker

Ein 53-Jähriger aus Linz fuhr mit seinem Rennrad am 22. April 2019 gegen 13.15 Uhr auf dem Donauuferradweg Richtung Au an der Donau. Etwa 300 Meter vor der Ortschaft Au an der Donau, Gemeinde Naarn im Machlande, überholte der 53-Jährige einen 63-jährigen E-Bike-Fahrer aus dem Bezirk Amstetten, welcher gerade an einem Fußgänger vorbeifuhr. Da in diesem Moment auch zwei Radfahrer entgegenkamen, waren die Fahrbahnverhältnisse extrem eng.