„Die Auferstehung beginnt in dunkler Finsternis“

In Paris sind vor Notre Dame Angehörige verschiedener Glaubensrichtungen niedergekniet. Ein schönes Zeichen angesichts der zunehmenden Islamisierung. Reichen solche Zeichen?

Ich kann Kardinal Schönborns Worte, dass die Muslime in Sachen Religionsfreiheit nicht dieselben Fehler machen sollten wie einst die katholische Kirche, nur unterstreichen. Der Papst war in Marokko, in Saudi-Arabien, was vor wenigen Jahren noch unvorstellbar war. Er ist auch hier nicht müde geworden zu betonen, dass man nicht gegen Menschen sein kann, wenn das Ziel der Religionen die Erfüllung des Menschen ist. Wir hier in der Steiermark sind in einem guten Dialog mit den Muslimen. Aber in einigen Gegenden der Welt - und nicht nur in islamischen - gibt es Probleme. Da müssen wir den Dialog wirklich leben.