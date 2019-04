Überschlag! Alko-Lenker stürzt in Straßengraben

Gegen 23 Uhr war der 55-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land auf der Brennerbundesstraße bei Gries in Richtung Innsbruck unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve plötzlich über den Fahrbahnrand hinauskam. „Das Fahrzeug rutschte seitlich in einen rund zwei Meter tiefen Graben und überschlug sich dabei, sodass es auf dem Dach liegend zum Stillstand kam“, heißt es vonseiten der Polizei.