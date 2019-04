Moss-Schwester: Klare Ansage an Po-Grapscher

Wie viele Promis feiert auch Lottie Moss aktuell in der Wüste von Kalifornien am Coachella-Festival. Von dort schickte die 21-Jährige jetzt auch einen supersexy Schnappschuss. Im roten Bikini posierte die Moss-Schwester für die Kamera, streckte ihre sexy Kurven lasziv in die Kamera.