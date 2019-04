Doppelter Mordversuch: Pärchen schuldig gesprochen

Der Beschuldigte stritt den versuchten Mord ab, jedoch gab er am Montag eine beabsichtigte Körperverletzung zu: „Ich wollte ihn mit dem Spiegel an der Hand erwischen, nicht töten. Ich dachte nicht im Entferntesten, dass es so ausgehen könnte.“ Erst von der Polizei habe er erfahren, dass er zwei Männer angefahren hatte und einer sehr schwer verletzt wurde. Die 29-Jährige wies jede Schuld von sich und gab an, den Vorschlag ihres Freundes gar nicht ernst genommen zu haben.