Hannes Rauch will Chef der Olympiaworld werden

Kurz vor „Nennschluss“ beworben

Die Bewerbungsfrist endete vor knapp zwei Wochen. Interessanterweise trudelte Rauchs Bewerbung kurz vor Mitternacht, also unmittelbar vor „Nennschluss“, ein. So heißt es zumindest in den Wandelgängen des Landhauses und des Rathauses. Rauch, der Vize-Bürgermeister in Kufstein ist, arbeitet derzeit bei Pema-Geschäftsführer Markus Schafferer. Dort läuft sein Vertrag allerdings demnächst aus