Schottenberg: Petzner-Eklat ist „politische Sache“

Spricht man Michael Schottenberg auf den „Dancing Stars“-Eklat rund um Stefan Petzner und Karina Sarkissova an, so möchte dieser das Interview am liebsten fluchtartig verlassen. Im Gespräch mit Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg ließ sich der Regisseur und Tanz-Liebling aber schließlich doch dazu hinreißen, zu erklären, warum er über den Zwist zwischen dem PR-Manager und der Ballerina einfach nichts sagen möchte.