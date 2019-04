Grazer FPÖ distanziert sich jetzt von Identitären

Würden Sie Ihre Aussagen von der Vorwoche jetzt noch einmal so formulieren?

Eustacchio: Nein, heute bin ich gescheiter - das räume ich gerne ein. Ich will doch bei niemandem anstreifen, der radikal, oft sogar kriminell und antisemitisch ist. Apropos Antisemitismus: Ruth Kaufmann, die ehemalige Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde in Graz, hat mir am Samstag folgende Zeilen geschrieben: „Ich habe Mario Eustacchio als einen echten Freund der jüdischen Gemeinde kennengelernt und bei ihm niemals den geringsten Hinweis auf eine rechtsextreme oder gar antisemitistische Haltung feststellen können. Im Gegenteil habe ich ihn als wirklich verlässlichen Freund der Grazer Juden kennen- und schätzengelernt.“