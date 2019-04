Japans Horror mit zehn Tagen Urlaub

Während sich die Japaner bereits auf die historischen Feierlichkeiten am 1. Mai freuen, wenn der neue Kaiser sein Amt antritt, überkommt viele Bewohner Nippons ein ungutes Gefühl. Neben den staatlich verordneter Freizeit fällt auch die sogenannte Goldene Woche mit mehreren Feiertagen und einem Wochenende so zusammen, dass plötzlich zehn arbeitsfreie Tage vor der Tür stehen. Was soll man bloß mit so viel Freizeit anfangen? Diese Frage dürften sich viele Japaner tatsächlich stellen, wie aktuelle Umfragen zeigen.