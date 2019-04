Ilia Staple: „Ich darf mich richtig ausleben“

Die Musik wurde ihr in die Wiege gelegt: Die Linzerin Ilia Staple hat mit ihrer Mama schon immer gesungen und wurde eine begehrte Sopranistin. Nach dem Landestheater-Opernstudio hat sie nun ihre erste Saison am Gärtnerplatztheater in München erfolgreich absolviert: Ihr Vertrag wurde um drei Jahre verlängert!