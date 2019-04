Wolfs Freundin hofft auf einen GAK-Sieg

Beim Youngster läuft zuhause der Schmäh, zumal sich seine Teresa vor Salzburgs Gastspiel beim Traditionsklub weit aus dem Fenster gelehnt hat. „Sie ist sich sicher, dass der GAK ein Tor macht, glaubt sogar an einen Sieg.“ Den will er mit den Bullen unbedingt verhindern. An einem guten Tag, glaubt Wolf, müsse man weiterkommen, „doch mit den Leuten im Rücken weiß man nie“. Davon will er sich aber nicht beeindrucken lassen. „Ich bin noch zwei Monate hier und möchte mich anständig aus Salzburg verabschieden.“ Der Cup-Sieg ist dabei ein besonderes Ziel.