Umtriebiges Dealer-Pärchen aus dem Verkehr gezogen

Der Hinweisgeber berichtete, dass das Pärchen Kokain und Cannabis in größeren Mengen an diversen öffentlichen Orten verkaufen soll. Nach Observationen und anderen Ermittlungsschritten konnten die Beamten Identität und Aufenthaltsort der beiden Österreicher herausfinden. Die Festnahme der Frau erfolgte schließlich am 21. Februar in Wien-Wieden, während sie gerade Kokain verkaufte. Bei ihr wurden 22 Briefchen mit der Droge sichergestellt.