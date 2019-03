Juventus gewinnt dank Einwechselspieler Kean!

Juventus Turin hat seine Tabellenführung in der Serie A wieder ausgebaut. Zwei Wochen nach der ersten Saisonniederlage gegen Genua gewann der italienische Fußball-Rekordmeister am Samstag 1:0 gegen Empoli. Das Tor für die Turiner, die auf den verletzten Superstar Cristiano Ronaldo verzichten mussten, schoss Moise Kean in der 72. Spielminute. Der Nationalspieler war kurz zuvor eingewechselt worden.