Rapid meldet sich mit 3:0 gegen die Admira zurück!

Der SK Rapid hat einen erfolgreichen Start in der Quali-Gruppe der Fußball-Bundesliga hingelegt! Die Hütteldorfer besiegten die Admira am Samstag im Allianz Stadion völlig verdient mit 3:0 (1:0) und übernahmen gleich einmal die Führung im unteren Play-off. Christoph Knasmüllner brachte die Wiener in der 38. Minute voran - diese Szene und einige mehr bekamen fast alle Block-West-Abonnenten nicht mit: Sie hatten die erste Hälfte boykottiert und nicht auf den Tribünen mitverfolgt. Nach der Pause münzten Philipp Schobesberger (53.) und Aliou Badji (80.) die Rapid-Überlegenheit in weitere Tore um.