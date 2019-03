Skigebiete rüsten sich bereits für nächsten Winter

Auf der Tauplitz wird die Talstation modernisiert, los geht es schon am Montag. Am Hauser Kaibling werden die ersten 20 Chalets und Appartements des neuen Almdorfs an der Piste gebaut, ab Dezember sollen laut den Betreibern Gäste begrüßt werden. In die Beschneiung wird fast überall weiter investiert, am Lachtal sind dafür sogar drei Millionen Euro geplant. Wegen unsicherer Förderungen um ein weiteres Jahr nach hinten verschoben wurde hingegen die Beschneiungsanlage auf der Planneralm.