„Krone“-Experten: Gescheitert an Überheblichkeit

Michael Konsel: Pleite machte mich sprachlos

Null Punkte nach zwei Spielen - dieses düstere Szenario hatte in dieser Gruppe wohl keiner gemalt. Dabei schien unser Team das Polen-Spiel anfangs gut weggesteckt zu haben, nahm das Geschenk zur Führung an. Doch was ich danach sah, machte mich sprachlos. Ein klassischer Selbstfaller!